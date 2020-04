Mette F. skærer igennem: Strategien er ikke flokimmunitet

Spørgsmålet har ellers fået nyt liv, ikke mindst efter at faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak gav et interview til Politiken. Heri kalder han WHO's strategi om omfattende test og opsporing for "totalt passé".

I stedet taler Kåre Mølbak for, at målet er "flokimmunitet". Det vil sige, at en stor del af danskerne skal blive smittet med corona for at opnå immunitet.

Det skal gøre det sværere for virussen at sprede sig i samfundet.

- Målet med vores strategi er ikke nødvendigvis at stoppe smitten, men det er at opbygge en flokimmunitet på en kontrolleret måde, så sundhedsvæsnet ikke knækker, sagde Kåre Mølbak i interviewet.

Flokimmunitet er dog kontroversielt, fordi det er svært at forudse, hvem der bliver alvorlig syg af corona. Også yngre, raske mennesker er endt i intensiv behandling, og nogle har mistet livet.

Samtidig vil det på sigt være flere millioner danskere, der skal smittes med corona, hvis flokimmunitet skal have effekt. Kåre Mølbak taler for 40-60 procent over tid i interviewet med Politiken. Det svarer til op til 3,3 millioner danskere.

Måske derfor skar Mette Frederiksen mandag igennem og fastslog, at flokimmunitet ikke er Danmarks strategi.

Strategi er at blive på "den grønne kurve" siger Mette Frederiksen. Den grønne kurve markerer en situation med kontrolleret smitte, hvor sundhedsvæsnet kan følge med.

- Indtil der er en vaccine, skal vi kontrollere smittespredningen. Vi skal ikke overbelaste sundhedsvæsnet, så folk ikke kan få behandling. Det vil grundlæggende rokke ved vores tillid til sundhedsvæsnet og samfundet, siger Mette Frederiksen.

På mandagens pressemøde deltog Kåre Mølbak også. Her sagde han blandt andet, at flokimmunitet "aldrig har været en sundhedsfaglig strategi".

- Den sundhedsfaglige strategi er at komme ind på den grønne kurve, så sundhedssystemet ikke knækker over.

- Det er ikke en strategi, at folk bliver smittet. Det er en strategi, at folk ikke bliver syge, siger Kåre Mølbak.

På pressemødet fik han spørgsmålet om, hvornår Danmark ligesom andre lande vil begynde at forfølge WHO' strategi om at teste mere, opspore smittede og sætte personer i karantæne.

Til det siger Kåre Mølbak:

- Der har været et problem med teststrategien. Vi har ikke haft tilstrækkelig testkapacitet i Danmark. Nu har vi rundet 5000 personer, der på hverdage, bliver testet for corona. Så der er ved at blive opbygget testkapacitet.

- Det vil sige, at vi vil kunne gå tilbage til en model, hvor vi anvender test meget mere konsekvent i forhold til at finde tilfælde. Vi kan sørge for, at de bliver isoleret, og vi kan også i et vist omfang begynde at karantænesætte, siger Kåre Mølbak.