Mette F. ser store økonomiske uenigheder mellem R og EL

- Det her er da noget af det, der er svært, men jeg kommer ikke til at gå ind i det, vi taler om ved bordet.

Her havde hun igen indkaldt De Radikale, SF og Enhedslisten. Denne gang for at tale økonomi og børneområdet. Og denne gang mødte alle partier op i modsætning til onsdag, da De Radikale udeblev fra et møde om klima.

Det skete i frustration over, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten præsenterede en meget ambitiøs målsætning om på ti år at reducere Danmarks udslip af drivhusgasser med 70 procent uden samtidig at fremlægge en plan for, hvad der skal ske, eller hvordan man vil betale for det.

Mette Frederiksen varsler dog, at der vil være flere detaljer, når - eller hvis - de fire partier i rød blok bliver enige om et papir, der skal danne grundlag for dannelsen af en ny regering:

- Jeg kommer ikke til at fremlægge de konkrete elementer i klimaplanen nu. Jeg håber, at vi snart kan komme til at lægge vores papir frem, så alle kan se det, siger Mette Frederiksen.

Hun erkender, at torsdagens forhandlinger om økonomi - måske ikke overraskende - afslører dybe forskelle mellem De Radikale og Enhedslisten, når det gælder svaret på, hvor pengene skal komme fra til mere grøn omstilling og velfærd.

- Forhandlingerne er ikke afsluttet med møderne i dag. Der er nogle store økonomiske uenigheder mellem De Radikale og Enhedslisten. Det har vi konstateret i dag, siger Mette Frederiksen.

Enhedslistens Pernille Skipper benyttede igen mødet med pressen til at advarer mod at indføre arbejdsudbudsreformer, der "slår på personer uden for arbejdsmarkedet" og giver skattelettelser til "de rigeste".

- Der er nogle uenigheder mellem Enhedslisten og De Radikale på det økonomiske område.

- Og der sidder nok også nogle spøgelser derinde fra Helle Thorning-Schmidt (tidligere socialdemokratisk statsminister, red.) og Bjarne Corydons (tidligere socialdemokratisk finansminister, red.) tid, siger Skipper med henvisning til regeringsforhandlingerne tilbage i 2011.

- Vi skal alle sammen vise vilje til kompromis og bøje os mod hinanden. Men der er også en rød linje for Enhedslisten, og det er, om vi skal have en ny retning eller videreføre den ulighedsskabende linje fra de seneste fire år og også før det, siger hun.

Mette Frederiksen siger dog efter forhandlingerne, at hun oplever en "almindelige tiltro" til, at Socialdemokratiet ikke vil føre en ulighedsskabende politik, som Pernille Skipper ellers gentagne gange har advaret om.

Forhandlingerne vil blive genoptaget fredag morgen, siger Mette Frederiksen.