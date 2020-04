Mette F. sætter økonomien øverst efter corona-krise

- Verden er forandret. Den bliver ikke den sammen. Derfor skal vi ikke aflyse vigtigheden af at få løst klimakrisen. Men nu skal vi etablere den økonomiske udvikling, så vi kan løse nogle af de andre udfordringer som klimaet, siger Mette Frederiksen i 21 Søndag.

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor der er stigende håb om, at Danmark forsigtigt og gradvist kan tage de første skridt mod en genåbning efter påske.

Antallet af danskere, der er indlagt med corona, har ligget stabilt med et lille fald de seneste dage. Dermed tyder meget på, at Danmark går imod en gradvis genåbning, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger dog, at beslutningen i sidste ende skal baseres på en sundhedsfaglig vurdering.

De første skridt mod en genåbning af Danmark vil dog givetvis vække støttepartiernes appetit på at tage fat på den politiske dagsorden, som blev sat i stå af corona-epidemien.

Øverst på støttepartiernes liste står klimaet. Men i en situation, hvor mange virksomheder afskediger og andre går konkurs, kan det være svært at igangsætte en stor grøn omstilling.

Mette Frederiksen siger om muligheden for grønne afgifter på virksomhederne i kølvandet på corona-krisen:

- Verden har forandret sig. Det skal vi altid tage bestik af, når vi laver politik. Når vi er ude af det her, så kan vi tage bestik af, hvad konsekvenserne er for dansk og global økonomi.

- Vi skal sætte retning, der sikrer et mere retfærdigt samfund, vi skal øge beskæftigelsen og håndtere klimaet, siger Mette Frederiksen.

Blandt andre De Radikale har argumenteret for CO2-afgifter for at sikre ændret adfærd og økonomi til at indfri målet om 70 procents reduktion i drivhusgasserne i 2030.

Det er har store dele af erhvervslivet dog advaret i mod med henvisning til corona-krisen. Statsministerens udmelding får ikke overraskende ros fra arbejdsgiverorganisationerne DI og Dansk Erhverv.

- Budskabet fra statsminister Mette Frederiksen kunne ikke være mere rigtigt. Det er vigtigt, at statsministeren nævner, at flest muligt skal have et job efter coronakrisen, direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Også i DI ønsker man fokus på jobskabelse efter krisen, siger direktør Lars Sandahl Sørensen:

- Vi er klar til at følge op med en omfattende plan for, hvordan vi genstarter dansk økonomi og skaber nye arbejdspladser i takt med, at vi åbner samfundet, siger han.

Ud over klimaet var forventningen dog også, at politikerne i foråret ville sikre flere penge til politiet i en ny politiaftale. Regeringen ønskede også at fremlægge sit bud på tidligere tilbagetrækning.

Derudover venter kommunerne fortsat på den aftale om øget udligning, som udløste heftig debat i ugerne før corona-epidemien ramte Danmark.