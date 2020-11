Mette F. præsenterer nyt ministerhold for dronningen til formiddag

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer ændringer i regeringen for dronningen klokken 11. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Der kommer ændringer på ministerholdet, fordi Mogens Jensen (S) onsdag valgte at trække sig som fødevareminister som konsekvens af den igangværende minksag.

Mogens Jensen var også minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.

I pressemeddelelsen står der, at der vil være ministeroverdragelser i de berørte ministerier fra klokken 13.

Det var på forhånd ventet, at Mogens Jensen ville trække sig i sagen om aflivning af millioner af mink uden lovgrundlaget på plads. Det skete onsdag, efter at tilliden fra støttepartierne til Mogens Jensen var mere end tyndslidt.

En redegørelse over forløbet, som også kom frem onsdag, har vist store svigt i embedsværket i flere ministerier.

Den viser blandt andet, at en række topministre allerede 1. oktober blev advaret om den manglende lovhjemmel. Den var Mette Frederiksen ikke opmærksom på, da hun på et pressemøde 4. november annoncerede aflivningen af alle landets mink på grund af mutation af coronavirus i mink.

Advarslen gik på, at en aflivning eventuelt kombineret med et forbud ville kræve ny lovgivning.

De i alt seks ministre fik 1. oktober forelagt en sag, hvor advarslen stod, forud for et møde i regeringens udvalg, der håndterer coronavirus. Det fremgår ikke, om ministrene rent faktisk har læst selve sagen, hvor det fremgår.

Fødevarestyrelsen forsøgte at advare forud for pressemødet 4. november. Men det står ikke klart, om den advarsel strandede.

Op til pressemødet fik Mogens Jensen et talepapir fra sit embedsværk, om at der var grundlag for at aflive mink i en lov om hold af dyr. Men det viste sig altså ikke at passe.

Samme aften efter pressemødet gik det op for Miljø- og Fødevareministeriet, at der ikke var grundlag i loven for at kræve alle mink - syge som raske - aflivet.

Først 7. november fik Mogens Jensen det at vide, og først 10. november blev den oplysning sendt til minkavlerne.