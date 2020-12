Mette F. om vaccine: Vi skal fortsat væbne os med tålmodighed

Statsministeren er "utrolig glad" for, at den første coronavaccine nu er blevet godkendt i EU.

- Der er tændt et lys i mørket.

Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook efter den første coronavaccine er blevet godkendt i EU.

- Myndighederne har arbejdet på højtryk for at have en vaccinationsplan klar. Det betyder, at vi er klar til at vaccinere så hurtigt som muligt efter, at vaccinen er kommet til Danmark.

- Vaccinerne vil være et af vores vigtigste våben mod corona. Men vi skal fortsat væbne os med tålmodighed. Vi kommer ikke til at have vacciner til alle på samme tid, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

Hun fastslår videre, at Danmark først vil tilbyde vacciner til udvalgte personer i øget risiko og til udvalgt personale i sundhedsvæsenet, ældreplejen og med særlige sociale indsatser.

Mandag godkendte EU-Kommissionen en coronavaccine fra Pfizer og BioNTech, der nu skal leveres ud til alle medlemslandene.

I alt vil Danmark indtil videre modtage 1,5 millioner doser af vaccinen, men fordelt ud over flere leverancer.

Det forventes, at de første danskere kan blive vaccineret i løbet af nogle dage.

- Det er et spørgsmål om dage, før de første vaccinedoser ankommer til Danmark, så det skulle være muligt for de første danskere at blive vaccineret allerede kort efter jul, siger Lars Møller, administrerende direktør i Pfizer Danmark i en pressemeddelelse i forbindelse med godkendelse af Pfizers vaccine.

Regeringen forventer, at op mod 250.000 danskere vil blive vaccineret i løbet af de to første måneder af det nye år.

Og inden for det første halve år af 2021 skulle alle sårbare og personer, der arbejder med sårbare, gerne være vaccineret ifølge Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

Rundt i landet er regionerne ved at oprette vaccinationscentre.

Tidligere er det også blevet meldt ud, at de praktiserende læger skal stå for at vaccinere beboere på plejehjem. De er blandt de første, der skal vaccineres.