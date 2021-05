Artiklen: Mette F. om omtalt video: Vi har alle ansvar for at sige fra

Video med overfusning af par har skabt røre. Professor vurderer, at det ikke falder ind under straffeloven.

En video af en mands overfusning af en familie på Kastrup Havn lørdag har fået politikere og brugere på sociale medier til at reagere.

- Hvorfor pisser I ikke af til jeres eget land?, siger manden i videoen blandt andet til parret, der ifølge DR har tunesisk baggrund.

Tirsdag har statsminister Mette Frederiksen (S) også kommenteret den:

- Forældre og to små børn må helt urimeligt lægge ører til ubehagelige og racistiske ord på grund af deres hudfarve. Det gjorde indtryk, skriver hun blandt andet på Instagram.

- Vi har alle et ansvar for at sige fra - overfor racisme, had og diskrimination.

Mandens opførsel i videoen kan resultere i en bøde, men det falder umiddelbart ikke ind under straffeloven, der har en paragraf mod racisme. Det vurderer Jørn Vestergaard, juraprofessor emeritus ved Københavns Universitet.

- Det er let at forstå, at familien har oplevet episoden som rigtig ubehagelig og krænkende. Det lyder imidlertid ikke som, at manden siger noget, der falder ind under straffeloven, skriver professoren i en mail til Ritzau.

Men Jørn Vestergaard vurderer, at det kan være omfattet af ordensbekendtgørelsen, der har bestemmelser om "fornærmelig optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden."

- Det skal jo være muligt at færdes i det offentlige rum uden at blive udsat for overfusning og verbale overfald. Så mon ikke politiets efterforskning vil give grundlag for en passende bødestraf.

- Tilsyneladende har de politikere og andre, som har udtalt sig om sagen, helt overset, at der allerede er hjemmel til bødestraf for den slags uvæsen, skriver professoren.

Han peger desuden på, at der er et "åbenlyst behov for en national handleplan mod hadtale og hadforbrydelser."

- Men de politikere, der vil udvide det strafbare område og skærpe straffene, rammer ved siden af skiven. Lovgivningen er god nok, og det er ikke alle samfundsmæssige problemer, der kan løses med mere straf, udtaler Jørn Vestergaard.

Københavns Politi bekræfter, at det efterforsker episoden, men fortæller, at det af hensyn til tavshedspligt ikke kan går yderligere i detaljer for nuværende.

Mandens identitet er ukendt. Det er uvist, hvad hans syn er på episoden.