Mette F. om minksag: Det var fødevareministerens ansvar

Det var fødevareminister Mogens Jensens (S) ansvar at oplyse om, at regeringen fik kendskab til, at det var en ulovlig ordre, når regeringen ville have alle mink aflivet. Det mener statsminister Mette Frederiksen (S).

Regeringen gav i sidste uge ordren til at aflive alle mink, syge og raske.

I weekenden fandt regeringen ud af, at det var en ulovlig ordre. Først tirsdag sendte Fødevarestyrelsen et brev til minkavlerne om sagen. Og det er i sidste ende fødevareministerens ansvar, mener statsministeren.

- Det er min klare forventning, at fødevareministeren selvfølgelig gør det, siger Mette Frederiksen.

- Jeg har en klar forventning om, at når der opstår fejl, så retter man op på det som minister, siger Mette Frederiksen tirsdag efter spørgetimen i Folketinget.

Ordren blev givet på et pressemøde i sidste uge. Regeringen fik først i weekenden kendskab til, at ordren var ulovlig, statsministeren fik kendskab til det søndag.

Hun har "beklaget" sagen og har forsat tillid til sin minister.

- Jeg har tillid til alle regeringens ministre. Det har jeg, fordi ellers var de ikke ministre i regeringen, siger hun.

Statsministeren har en særlig tilsynspligt overfor sine ministres håndtering af sager. Mogens Jensen er som den ene af to næstformænd centralt placeret i Socialdemokratiet.

Først tirsdag formiddag sendte Fødevarestyrelsen et brev til minkavlere, hvor styrelsen "beklager meget", at det ikke fremgik af et tidligere brev, at der kun var tale om en opfordring til aflivning af raske mink uden for smittezonen i hovedsageligt Nordjylland.

Det har vakt undren, at Mogens Jensen søndag i en skriftlig kommentar til flere medier sagde, at situationen hastede, og at det var derfor, regeringen handlede uden at have lovgivning på plads.

Det synes at stå i modstrid til, at Mette Frederiksen tirsdag siger, at regeringen simpelthen ikke var klar over, at der var tale om en ulovlig ordre.

Flere partier i blå blok kræver Mogens Jensens afgang, og det er varslet, at der vil blive stillet et mistillidsvotum.