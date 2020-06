Mette F. om klima: Ikke svært at sætte mål - svært at nå dem

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at Danmark står i tre kriser samtidig, men at landet er godt rustet, og hun har ikke glemt klimaet.

- Vi står i en sundhedskrise, vi står i en økonomisk krise, vi står i en klimakrise. Det er ikke tid til at få kolde fødder. Der er gået kapløb mellem, hvem der er mest ambitiøs. Det er fint med en kappestrid, det er godt at være ambitiøs.

- Men det er ikke svært at sætte målene, det er svært at nå dem, og det kommer til at have konsekvenser. Vi skal insistere på en rigtig og reel social balance, siger hun.

Hun henviser til, at et bredt flertal i Folketinget natten til mandag inden debatten har indgået en ny klimaaftale inden for energi- og industriområdet.

- Det er vigtigt, hvis vi skal rykke resten af verden, så skal Danmark gå foran på en klog måde, hvor vi ikke bare rykker udledningen til andre lande.

- Det er ikke løst i morgen, og vi ved, at det kommer til at gribe ind i mange menneskers liv, men hold da op hvor er vi godt på vej.

- Nu har vi truffet nogle af de største beslutninger, resten tager vi efter sommerferien, og det glæder vi os til, siger statsministeren.

Danmark har ved lov vedtaget et mål om at mindske udledningen af CO2 med 70 procent i 2030 i forhold til basisåret 1990.

Som et led i aftalen er politikerne blandt andet blevet enige om, at en del af den grønne omstilling skal ske gennem en skattereform, der gør det dyrere at udlede CO2.

Men hvordan reformen skal se ud, skal regeringen indkalde til forhandlinger om i efteråret. Partierne er dog enige om, at den samlet set ikke må gøre det dyrere at være hverken borger eller virksomhed i Danmark.

Regeringen har ikke forpligtiget sig til at indføre en egentlig CO2-afgift, men kun til at fremlægge mulige modeller.

Det er stadig usikkert, hvor høj en eventuel afgift skal være, og hvor mange sektorer der omfattes.