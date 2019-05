Mette F. om SV-regering: Der er for meget der skiller os ad

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mener, at afstanden til Venstres politik er for stor til, at der kan skabes en eventuel SV-regering.

Det siger hun på et pressemøde, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har talt for en SV-regering for at holde de yderste højrefløjspartier uden for indflydelse.