Mette F. og Merkel sidder ned under nationalmelodier

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og statsminister Mette Frederiksen (S) sad helt usædvanligt ned under den officielle ceremoni, der åbnede besøget mellem de to regeringsledere i Berlin torsdag eftermiddag.

Forud for mødet har der fra tysk side været meget fokus på den tyske kanslers helbred.

Angela Merkel blev onsdag for tredje gang på mindre end en måned ramt af et rysteanfald under en officiel ceremoni.

Det skete, da hun tog imod den finske statsminister, Antti Rinne, under en ceremoni, der ligner den for Mette Frederiksen. Bortset fra at der ikke var sat stole frem onsdag.

Rysteanfaldene har sat spekulationer i gang om Merkels helbred.

Under torsdagens ceremoni blev den danske og tyske nationalsang spillet, mens Angela Merkel og Mette Frederiksen sad på to stole.

Resten af delegationen fra henholdsvis Tyskland og Danmark stod op, som det normalt ses under nationalmelodier.

Angela Merkel udtalte efter det første rysteanfald i juni, der skete under et besøg med den ukrainske præsident, at hun dengang ikke havde fået nok at drikke.

Efter mødet med Mette Frederiksen sagde Angela Merkel, at der ikke er grund til at sætte spørgsmålstegn ved hendes helbred.

- For det første kan du regne med, at jeg er fuldt ud bevidst om ansvaret i mit embede og derfor handler ansvarligt i forhold til min sundhed.

- For det andet har jeg som menneske en stor interesse i at passe på mit helbred, siger Angela Merkel på et pressemøde.

Statsminister Mette Frederiksen respekterer, at hun mod sædvane skulle sidde ned under den danske nationalsang.

- Det var en flot ceremoni, og i dag sad vi ned, og det respekterer jeg selvfølgelig. Hvis jeg ikke havde set de samme billeder, som I (pressen, red.) havde bragt videre, så havde jeg ikke skænket det en tanke.

- Så hvis du spørger, om jeg oplevede en svækket kansler, så er svaret nej, siger Mette Frederiksen.