Mette F. og Merkel enige: Vaccineproduktion er for langsom

Danmark rundede fredag en milepæl, da over en halv million danskere nu har fået mindst et af de to vaccinestik mod covid-19.

Men produktionen af vaccinerne er for langsom, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

Den holdning deles af Tysklands kansler, Angela Merkel, som Mette Frederiksen lørdag har haft en "lang snak" med om emnet.

- Vi deler analysen. Og ønsket om, at der handles nu, skriver statsministeren i et opslag på det sociale medie Instagram.

Hun mener, at der skal gøres noget ved produktionskapaciteten: Den skal udbygges, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Jeg ser frem til at forfølge mulighederne både i EU og med de lande, der deler analysen, skriver statsministeren.

Mette Frederiksen åbnede tidligere på ugen op for et samarbejde med Israel og Østrig om fremtidig vaccineproduktion.