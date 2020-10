Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager torsdag i topmøde om coronapandemien via videokonference med EU's stats- og regeringschefer fra Marienborg i Kongens Lyngby. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mette F. melder klar til nye restriktioner

Efter et møde med sine europæiske kolleger siger statsministeren, at hun med kort varsel er klar til at indføre nye restriktioner for at bekæmpe coronaen.

Danmark - 30. oktober 2020 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det var en om ikke rystet så i hvert fald heller ikke beroliget Mette Frederiksen (S), der torsdag aften gav interview efter at have afholdt et virtuelt møde om coronasituationen med de øvrige stats- og regeringschefer i EU. - Det er slemt derude, sagde statsministeren med et dybt suk til TV 2.

