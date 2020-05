Mette F. indkalder til forhandlinger: Vil genåbne kulturliv

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver i et brev til partilederne, som Ritzau er i besiddelse af, at en ny rapport fra Statens Serum Institut viser, at smitten med coronavirus i Danmark er under kontrol.

Det betyder ifølge statsministeren, at genåbningens fase 2 kan gennemføres som aftalt. Derudover viser rapporten, at der kan være grundlag for at udvide fase 2.

- Det er i sig selv glædeligt. Det kan fx betyde, at en stor del af dansk kulturliv kan åbne tidligere end først planlagt, skriver Mette Frederiksen.

En række partier har presset på for, at blandt andet zoologiske haver og museer, som først er sat til at åbne i fase 3, som indledes 8. juni, snart kan åbne.

På Facebook skriver kulturminister Joy Mogensen (S) om en udvidet genåbning:

- Det er en prioritet for regeringen, at kulturen bliver tænkt med i de ting, der nu bliver fremrykket.

- Forhåbentlig giver det mulighed for, at museer, teatre, kunsthaller, zoologiske haver og andre dele af kulturen kan åbne tidligere end planlagt.

Statsministeren indkalder partilederne til møde onsdag i næste uge for at drøfte en udvidelse af genåbningen af Danmark.

Indkaldelsen kommer få timer inden, at statsministeren skal i direkte tv-debat med partilederne. Debatten bliver sendt på både DR og TV2 klokken 19.30.

Af den aftale om genåbning, som partilederne indgik sidste torsdag på Marienborg, fremgår det, at dele af genåbningen kan forsinkes eller fremskyndes, alt efter hvordan smitten udvikler sig.

I rapporten skriver Statens Serum Institut, at det har stor betydning for belastningen af sundhedsvæsnet, at danskerne holder fysisk afstand og efterlever hygiejneråd.

Epidemien har i Danmark udviklet sig mindre omfangsrigt end frygtet. Antallet af coronapatienter på sygehusene er langt under, hvad der er kapacitet til.

Det har ført til en gradvis genåbning af samfundet, der for store deles vedkommende har været lukket siden midten af marts.

Mandag i denne uge genåbnede stormagasiner og shoppingcentre, og mandag 18. maj kommer turen til eksempelvis restauranter.

Derudover skal skolernes ældste elever og elever på efterskolerne tilbage på skolebænken.

Men nu er der altså lagt op til, at endnu flere dele af samfundet kan åbne.