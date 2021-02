Mette F. i brev til EU-leder: Vi må undgå ny vaccinekonflikt

I et brev med tre andre regeringsledere advarer statsministeren om risikoen for, at EU taber vacciner.

Fredag har EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, modtaget et brev fra statsminister Mette Frederiksen (S) og tre andre regeringsledere i EU.

De fire regeringsledere frygter blandt andet, at EU kan ende i en ny vaccinekonflikt.

- På basis af vores erfaringer indtil videre mener vi, det er vigtigt at indgå i tidlig dialog med producenterne af kommende vacciner for at afbøde potentielle problemer, inden de opstår, står der blandt andet.

Og mens en kommende vaccine fra Johnson & Johnson i brevet beskrives som en "potentiel game changer", opfordres EU til at sikre sig, at der ikke opstår problemer med leverancerne.

Regeringslederne vil undgå, at EU ender i en ny vaccinekonflikt. I den seneste måned har der eksempelvis været uenighed mellem EU-Kommissionen og AstraZeneca om leverancer af medicinalselskabets vaccine.

Brevet er underskrevet af Mette Frederiksen, Østrigs kansler, Sebastian Kurz, premierminister i Tjekkiet Andrej Babis, og Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis.

Regeringslederne skriver, at de er informeret om, at vaccinedoser fra Johnson & Johnson skal sendes forbi USA for at færdiggøres.

- Hvis det kan være til risiko for EU's adgang til vaccinerne, bør vi overveje at adressere problemet allerede nu med henblik på at finde løsninger med selskabet for at værne om Europas forsyning, står der i brevet.

I en nylig rapport fra forsikringsselskaberne Allianz og Euler Hermes fremgår det, at med det nuværende tempo vil Europa først nå flokimmunitet i 2022.

Foruden bekymringerne er der også ros fra de fire regeringsledere til Ursula von der Leyen. Der er stor glæde over, at EU står sammen og lægger hårdt pres på vaccineproducenterne, fremgår det.

- En særlig tak til dig for dit personlige engagement og for at sende et så stærkt budskab til AstraZeneca om deres uacceptable adfærd. Det virker til, at de nu forstår situationens alvor, skriver de.