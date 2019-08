Mette F. i Grønland: Potentielle spændinger løses ved samtale

Der er behov for, at Danmark og Grønland har et tæt samarbejde. Det viser sagen om USA's præsident, Donald Trump, der ønsker at købe Grønland ifølge statsminister Mette Frederiksen (S).

Det har været vigtigt for den forholdsvis nye statsminister at besøge Grønland så hurtigt som muligt. Blandt andet for at sikre et tæt samarbejde forud for besøget af den amerikanske præsident, som gerne vil eje Grønland, selv om Danmark og Grønland begge har afvist det.