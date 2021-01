Mette F. har svært ved at forstå kritik af formulering 11. marts

Statsminister Mette Frederiksen (S) har "meget svært ved at se", at man kan sidde tilbage med et indtryk af, at regeringens beslutning om den første nedlukning, der blev annonceret den 11. marts, baserede sig helt og holdent på anbefalinger fra sundhedsmyndigheder.

Det skriver hun på Facebook.

- Jeg har meget svært ved at se, at man kan sidde tilbage med det indtryk, at regeringens beslutninger har baseret sig 1 til 1 på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne - eller andre myndigheder for den sags skyld, skriver Mette Frederiksen.

- Det var heller ikke på nogen måde dét, der var ment med den omtalte sætning. Og det var ikke budskabet på pressemødet, skriver hun.

Sagens kerne omhandler en heftig kritik fra oppositionen af, hvordan Mette Frederiksen kommunikerede en omfattende nedlukning af landet den 11. marts.

Men en ny rapport fra en ekspertgruppe om myndighedernes håndtering af coronakrisen har fredag skabt tvivl om, hvorvidt sundhedsmyndighederne anbefalede en fuldstændig nedlukning af landet i foråret.

Blandt andet var der uenighed hos myndighederne om nødvendigheden af at lukke daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, fremgår det af rapporten. Disse blev altså som bekendt lukket med argumentet om myndighedernes anbefaling.

På pressemødet den 11. marts sagde Mette Frederiksen, at på grund af coronakrisen var myndighedernes anbefaling, "at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode" med henvisning til skole- og institutionsområdet.

I rapporten lyder kritikken, at det på pressemødet blev fremstillet, som om myndighederne netop havde anbefalet en nedlukning af uddannelsesstederne og institutionerne.

Men Mette Frederiksen er altså ikke enig.

Desuden skriver hun, at regeringen har fortalt, at beslutningerne omkring nedlukningen var udtryk for politiske valg, og at man anlagde et forsigtighedsprincip.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det har været medvirkende til, at Danmark er blandt de lande, der kom bedst igennem første bølge af coronapandemien, skriver Mette Frederiksen.