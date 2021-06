Mette F. gentager valgtale om indvandrerkvinder i job

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger igen under Folketingets afslutningsdebat, at flere indvandrere skal i job. Ikke mindst indvandrerkvinder.

- Fra den her talerstol har statsminister efter statsminister sagt, at flere indvandrerkvinder skal i arbejde. Uden at problemet er løst.

- Nu stiller jeg mig op i rækken. Med bevidstheden om, at det kræver svære beslutninger. Og med det håb, at Folketinget vil tage et ansvar på sig. Det er ikke nok at sige nej.

- Fordi vi nu gennem årtier har accepteret, at mange kvinder med indvandrerbaggrund er derhjemme i stedet for at have et job uden for hjemmet - så skal det ikke blive ved med at være sådan, siger Mette Frederiksen.

Hun har flere gange udtalt, at alle udlændinge skal arbejde 37 timer om ugen, når de har fået opholdstilladelse i Danmark.

Sådan lød det allerede fra Mette Frederiksen tilbage i 2018, hvor hun ville tage et opgør med årtiers fejlslagen udlændingepolitik.

Og i sin nytårstale i år som statsminister gentog Mette Frederiksen sit budskab. Nu skulle det være, måtte man forstå 1. januar i år.

Og nu, altså et lille halvt år nytårsbudskabet, er kravet gentaget. Men problemet altså fortsat ikke løst.

Onsdag var budskabet især målrettet indvandrerkvinder. Ud af ti kvinder med baggrund i Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan eller Tyrkiet er der kun fire, som er i arbejde, siger Mette Frederiksen.

- Der har været for stor fokus på alt det, man har ret til i Danmark. Og for lidt fokus på alt det, man har pligt til.

- Det siger jeg ikke mindst i forhold til den diskussion, der står foran os omkring ydelserne.

- I stedet for kun at fokusere på, hvordan vi indretter kontanthjælpssystemet. Så handler det først som sidst om at få folk i arbejde, siger Mette Frederiksen med henvisning til anbefalingerne fra Ydelseskommissionen, som netop er kommet.

- Vi står for foden af et opsving. Det er nu, vi har muligheden for at give flere mennesker et fodfæste på arbejdsmarkedet.

- Insistere på, at når man har fået ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv.

- Og hvis det i en periode alligevel ikke kan lade sig gøre, vil regeringen foreslå, at man - til gengæld for sin ydelse - som det helt klare udgangspunkt får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer.

- Møder man ikke op, når man skal, får man ikke sin betaling. Vi vil indføre den arbejdslogik, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet kom i 2018 med udlændingeudspillet "Retfærdighed og realistisk - en udlændingepolitik, der samler Danmark".

Udspillet skulle sikre partiet magten i forbindelse med folketingsvalget, som kom i 2019. Men trods valgsejren udestår en række elementer fra udspillet fortsat at blive en realitet.

Det gælder for eksempel ambitionen om at oprette modtagecentre uden for Europas grænser, hvor dansk asylbehandling kan foregå.