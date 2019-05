Mette F. gentager behov for flere pædagoger efter tv-dokumentar

Det lover Mette Frederiksen, statsministerkandidat og formand for Socialdemokratiet, som reaktion på et klip fra en TV2-dokumentar. Dokumentaren sendes tirsdag aften og viser, hvordan et utrøsteligt barn flere gange bliver afvist af personalet.

Hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten og skal sidde for bordenden under forhandlinger om kommunernes økonomi, er forholdene i daginstitutionerne øverst på dagsordenen.

- Jeg har set klip fra TV2's program om børn og daginstitutioner, og jeg bliver så ked af det, siger Mette Frederiksen.

- Hvis Socialdemokratiet skal lede de forhandlinger, vil vi sikre, at forholdene for vores børn, pædagoger og forældre står øverst på dagsordenen. Det handler ikke mindst om bedre normeringer, siger hun i en skriftlig kommentar.

Da Socialdemokratiet fremlagde sit valgudspil på velfærdsområdet, lød det, at partiet vil lade velfærdsudgifterne følge det stigende antal børn og ældre for at sikre, at der blandt andet er råd til flere pædagoger.

Men udspillet har ingen konkrete tal på, hvor mange flere pædagoger der skal ansættes, eller hvor mange penge Socialdemokraterne vil bruge på flere pædagoger.

Dokumentaren "Daginstitutioner bag facaden" viser kritisable forhold i en række daginstitutioner i København.

TV2 har benyttet sig af skjulte optagelser for at skildre forholdene.

Sagen omfatter 22 af Københavns omkring 400 daginstitutioner. De 22 institutioner har fået såkaldte røde anmærkninger for deres arbejde med området "Sociale relationer - barn/voksenkontakt".

Det viser tilsynsrapporter for 2018, som TV2 har fået aktindsigt i.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) fortæller, at hun har bedt om en redegørelse fra Københavns Kommune.

- Københavns Kommune skal svare på, om det er trygt at sende børn i institution. Jeg mener, at Københavns Kommune bør gribe i egen barm for at danne sig fuldt overblik over, om det er et bredere problem, end det vi ser, siger hun.