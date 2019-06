Mette F. forhandler om det grønne: Ulighed må ikke stige

Netop miljø og klima var et af de områder, som vælgerne gik allermest op i under valgkampen. Den socialdemokratiske formand er overbevist om, at de fire partier kan levere på den dagsorden.

- Det flertal, som danskerne har givet stafetten, kan jo virkelig rykke. Hvis vi får muligheden, så kan vi vise vores børn og unge, at det ikke bare var snak, men at vi kan gøre Danmark til et af de grønneste lande i verden, siger hun på vej ind til søndagens forhandlinger.

Mette Frederiksen erkender, at det ikke var finansieringen af den grønne omstilling, som der blev talt mest om i valgkampen.

- Hele opgaven er nu, at vi skal vise verden, at vi kan blive det grønneste parlament og den grønneste nation, uden at uligheden stiger, siger Mette Frederiksen.

- Det tror jeg godt, at vi kan, siger hun, men svarer ikke klart på, om hun mener, at det kan lade sig gøre at finansiere den grønne omstilling uden at hæve eller tilføje flere grønne skatter.

De Radikale med politisk leder Morten Østergaard i spidsen er det første parti, som skal mødes med Mette Frederiksen i Landstingssalen på Christiansborg, hvor forhandlingerne om en ny regering foregår.

Østergaard siger, at skatter og afgifter kan være med til at finansiere den grønne omstilling. De Radikale vil blandt andet gerne lægge en skat på flyenes CO2-udledning.

Politiken skriver søndag, at de tre mulige støttepartier presser på for, at en ny regering med det samme tager hul på arbejdet med kørselsafgifter, også kaldet roadpricing.

- Det er vigtigt for os, at den grønne omstilling af persontrafikken ikke kommer til at lænse statskassen, siger Morten Østergaard, som vil give Transportkommissionen, der blandt andet ser på roadpricing, ro til at arbejde.