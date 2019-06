Mette F. er ny statsminister: Vil sætte landet før mig selv

Danmarks nye statsminister, Mette Frederiksen (S), fik ved overdragelsen af embedet et par kanvasbukser og arbejdshandsker i gave, for nu er det tid til at komme i arbejdstøjet.

Mette Frederiksen fremhævede, at hun vil sætte landet først, og at der er meget at tage fat på, selv om Danmark er et dejligt land.

- Den position, jeg nu indtager, kræver jo lige præcis, at man er fair og ordentlig, og at man altid sætter danskerne og landet før en selv, siger hun.

Hun har dannet en ren socialdemokratisk regering med 20 ministre, hvoraf syv er kvinder, og 11 er nye ministre.

Lars Løkke Rasmussen fremhæver, at Danmark er i topform, og det er Mette Frederiksen enig i.

- Vi er sammenlignet med de fleste andre lande et af verdens mest retfærdige og lige samfund, og jeg kunne ikke ønske mig noget bedre sted for mine egne børn at vokse op.

- Det betyder ikke, at man skal nøjes, og det betyder ikke, at man ikke skal have ambitioner om at gøre det endnu bedre, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen bliver den blot anden kvinde, der sidder som statsminister og bliver med sine 41 år den yngste nogensinde.

En af hendes topprioriteter er at sikre tidligere tilbagetrækning for nedslidte, og det bliver en parlamentarisk kamp, for der er ikke flertal for det.

Desuden vil hun fastholde den stramme udlændingepolitik og reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent fra 2030 set i forhold til 1990.

Overordnet er Danmark dog et rigtig godt land, som andre kigger misundeligt på, mener Mette Frederiksen.

- Det er helt rigtigt, Danmark er i topform, og det er vi, fordi vi er dygtige, holder sammen og har et stærkt velfærdssamfund.

- Vi har turde bygge et af verdens stærkeste fællesskaber op, siger Mette Frederiksen.