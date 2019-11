Mette F. er klar til at give Færøerne større albuerum

Statsminister Mette Frederiksen (S) er klar til at give færingerne større indsigt i udenrigs- og forsvarspolitiske forhold - ligesom hun også vil undersøge mulighederne for, at færingerne kan få et dansk cpr-nummer.

Under sit besøg på Færøerne drøftede Mette Frederiksen torsdag formiddag en udvidelse af rigsfællesskabet med Færøernes lagmand, Bárður à Steig Nielsen, fra liberale Sambandsflokkurin.

- Jeg forstår klart, at man fra færøsk side vil have indblik i de oplysninger om vores udenrigspolitiske forhold, hvor Færøerne har interesser og er involveret. At man på Færøerne vil have mere albuerum, når det gælder udenrigspolitik, er jeg villig til at definere, siger Mette Frederiksen efter mødet, der fandt sted i lagmandens hjembygd Vestmanna.

Barður à Steig Nielsens ønske om, at færingerne får ret til et dansk cpr-nummer var et punkt på dagsordenen, som blev drøftet længe.

- Det er jeg klar til at få undersøgt. Forandringer skal dog ikke bare ske her og nu. Vi skal tage den tid, det tager. Jeg vil gerne have udvidet og styrket rigsfællesskabet. Rigsfællesskabet er ikke en statisk størrelse. Det udvikler sig og forandrer sig, siger Mette Frederiksen.

Ifølge lagmanden skal det være valgfrit for færingerne, om de ønsker et dansk cpr-nummer.

- I nogle situationer, kan det være en fordel for en færing. Det gør tingene nemmere, siger Bárður à Steig Nielsen.

Mette Frederiksen ankom onsdag aften til Færøerne på sit første officielle besøg som statsminister. Rigsfællesskabet er et af hovedemnerne ved arbejdsbesøget.

Foruden drøftelser om rigsfællesskabet fik Mette Frederiksen i Vestmanna en snak med de unge på det lokale gymnasium. Hun blev blandt andet spurgt, om Færøerne kan få lov til at deltage i OL som selvstændigt land, fremfor som nu at være en del af den danske delegation.

- Det er vi villige til. Men så er der jo den olympiske komité, som også skal give tilsagn, svarede Mette Frederiksen.

Torsdag eftermiddag går turen til Torshavn. Her skal statsministeren besøge Lagtinget samt skibsværftet Mest. Mette Frederiksen rejser til Danmark igen fredag.