Mette F. efter kritik for sololøb: Jeg er ikke egenrådig

Partiledere fra flere blå partier kritiserer nu åbent statsministeren for at have tilsidesat Folketinget i arbejdet med regeringens plan for genåbningen af Danmark.

Dermed er det nu partier i begge sider af salen, der stiller sig kritisk over for dele af regeringens arbejde under corona-epidemien.

Allerede torsdag i sidste uge kom det første brud. Her var der for første gang under corona-krisen ikke enstemmighed for ny hastelov. De Radikale og Enhedslisten stemte som de første partier imod en hastelov, som medfører, at udlændinge kan blive udvist fra Danmark, hvis de begår coronakriminalitet.

Nu er det de blå partiers tur til at kritisere statsministeren.

Kort efter præsentationen af genåbningsplanen karakteriserede Kristian Thulesen Dahl (DF) statsministerens ageren som "egenrådig" på TV2 News. Dermed er det svært at dele ansvaret for krisestyringen, må man forstå på DF-formanden.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger mandag til Jyllands-Posten:

- Hvis man vil have, at Folketingets øvrige partier skal være med til at tage ansvar, forudsætter det, at vi inddrages og klædes ordentligt på. Der må være fuld åbenhed om det, siger Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.

Dermed varsler partierne, at hvis genåbningen slår fejl, så ligger ansvaret hos regeringen og Mette Frederiksen.

Ved præsentationen af genåbningsplanen siger Mette Frederiksen, at man fra regeringens side vil "gøre alt, hvad vi kan" for at forsætte det gode samarbejde. Det betyder blandt andet, at man nu vil åbne politiske forhandlinger med partierne. Der skal blandt andet forhandles om udvidelse af hjælpepakker til erhvervslivet og eksamener på ungdomsuddannelserne.

Statsministeren erkender dog samtidig, at arbejdet på Christiansborg nu går ind i en ny fase. Partierne uden om regering vil ganske enkelt kræve hverdagen tilbage:

- Vi ser ind i en anden og mere almindelig periode i Folketinget. Efter påske vil regeringen diskutere det lovprogram med Folketingets partier, som blev anmeldt før corona-epidemien.

- Folketinget har selvfølgelig behov for at påbegynde den almindelige kontrol af regeringens arbejde. Og i øvrigt stille regeringen og ministre til ansvar, siger Mette Frederiksen.

Dermed kan genåbningen af Danmark måske også betyde en forsigtig genåbning af de politiske forårsopgør om klima, udligning og tidlig tilbagetrækning. De blev sat på pause af corona-udbruddet.