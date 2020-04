Mette F. beroliger Radikale om klimabeslutninger før sommer

Sådan svarer statsminister Mette Frederiksen (S) efter flere direkte spørgsmål fra De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, under statsministerens spørgetime tirsdag.

- Ja, der skal være plads til inden sommer, at vi mødes, og at vi får truffet nogle klimapolitiske beslutninger.

Morten Østergaard har forinden brugt sine spørgsmål i Folketingssalen til at afkræve statsministeren svar på, om regeringen fortsat har tænkt sig at prioritere hurtig handling på klimaområdet.

Blandt andet for at leve op til den målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent inden 2030, som hele Folketinget undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance blev enige om sidste år.

- Derfor skal vi, inden vi går på sommerferie, have truffet væsentlige beslutninger, der nedbringer Danmarks CO2-udslip.

- Det vil jeg gerne bede statsministeren erklære sig enig i, siger Morten Østergaard og får efterfølgende altså positivt svar fra statsministeren.

Mette Frederiksen beder samtidig Morten Østergaard og andre partier, der har efterlyst handling i klimasammenhæng, om at være tålmodige.

- I forhold til hastværket håber jeg på en vis forståelse for, at vi i de seneste seks uger har været næsten 24/7 optaget af at løse coronakrisen, siger statsministeren.