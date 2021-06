Mette F. angriber Venstre for at svigte danskernes tryghed

Det ærgrer statsminister Mette Frederiksen (S), som benytter en del af sine afsluttende bemærkninger onsdag aften under Folketingets afslutningsdebat til at lange ud efter Venstre.

Den socialdemokratiske regering må erkende, at et flertal i Folketinget er imod regeringens lovforslag om at lave et såkaldt tryghedsskabende opholdsforbud.

- Da vi først foreslog det, lød det fra Venstre, at vi havde stjålet Venstres politik.

- Men da der skulle stemmes om det i Folketingssalen, var Venstre pludselig imod.

- Lad mig sige det ligeud. Jeg synes, at Venstre svigter danskernes tryghed, siger Mette Frederiksen.

Regeringen lancerede forslaget om det tryghedsskabende opholdsforbud i oktober sidste år.

Opholdsforbuddet, som skulle gælde på blandt andet torve og S-togstationer, skulle i regeringens øjne give nye og effektive muligheder for politiet til at bekæmpe utryghed.

Jyllands-Posten beskriver onsdag aften, at Venstre har fundet lovforslaget for vidtgående, og at partiet derfor har stillet et ændringsforslag.

Det er ærgerligt, mener Mette Frederiksen.

- Det er ikke regeringen, der taber i denne sag. Det er danskerne.

- Det er alle de mennesker, der i dag oplever utryghed, dér hvor man skal have lov til at føle sig tryg, siger hun.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, giver ikke meget for statsministerens udgydelser.

Han mener, at Mette Frederiksens udfald kan lægges ind i den kontekst, der handler om, at regeringen er magtfuldkommen og kun vil tromle sin politik igennem. Det har ikke mindst oppositionen ment under coronakrisen.

Jakob Ellemann-Jensen nævner blandt andet epidemiloven og beslutningen om at aflive alle mink i Danmark, hvilket ender med at koste statskassen op mod 19 milliarder kroner, som eksempler på magtfuldkommenhed.

- Jeg tror, at en del af grunden til det er, at man måske har vænnet sig for meget til magten og for lidt til ansvaret.

- I hvert fald stod statsministeren her under sin tale og var sådan nærmest lidt indigneret over, at der er partier, der mener noget andet end regeringen.

- Når vi er nogle, der mener, at det er en dårlig idé at lægge et udrejsecenter på Langeland, så slår man ud med armene og siger "jamen, hvad skal vi så gøre".

- Og så ønsker regeringen ikke at hjælpe de mennesker i Midtjylland, som står med problemet nu.

- Når vi mener, at et opholdsforbud for alle mennesker de steder, hvor der er utrygt, er for voldsomt, og vi kun ønsker at ramme de mennesker, der skaber problemer, så bliver statsministeren også sur over det, siger han.