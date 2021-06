Statsminister: Der må ikke være overvågning af allierede

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at der er behov for at genoprette forholdet til allierede efter spionsag. Det siger hun på et kort pressemøde i forbindelse med afslutningsdebatten i Folketinget.

Det er kommet frem, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA spionerer mod allierede gennem kabler til internet, der løber gennem Danmark.

- Der må ikke forekomme en systematisk overvågning af allierede, siger statsministeren.

Det er uvist, om der fortsat foregår overvågning af allierede.

På spørgsmålet om, hvad statsministeren vil gøre for at genoprette forholdet til allierede udsat for spionage, svarer hun:

- Jeg tror ikke, det er korrekt fremstillet, at der er behov for at genoprette forholdet til Frankrig eller Tyskland. Vi har en løbende dialog, det har vi også på efterretningsområdet.

Både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har udtalt, at de forventer en forklaring.