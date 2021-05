Mette F. afviser kørekortsmodel: Ellemann overdriver problemer

Det spørgsmål forsøger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at få statsminister Mette Frederiksen (S) til at svare på tirsdag under statsministerens spørgetime i Folketingssalen.

Vil regeringen være med til at indføre en såkaldt kørekortsmodel for coronapasset?

- Vil statsministeren rette sig efter et flertal her i Folketinget og indføre en kørekortsmodel for coronapasset? Ja eller nej? spørger han.

Jakob Ellemann-Jensen henviser til, at et bredt flertal uden om regeringen mener, at regeringen skal lave en plan for en udfasning af coronapasset, i takt med at flere og flere bliver vaccineret.

Partierne ønsker også at se på, om man kan ændre måden, coronapasset tjekkes på.

I dag skal man vise det som en slags adgangsbillet. Her ønsker partierne, at det fremover skal være noget, indehaveren af passet kan fremvise, hvis myndighederne spørger til det. På samme måde som et kørekort.

Passet bliver i øjeblikket brugt, hvis man for eksempel skal en tur på biblioteket eller på restaurant, og det skal løbende fornys.

- For os, der er herinde, er det ikke det store problem. Vi går jo bare ned i kælderen og bliver testet, siger Jakob Ellemann-Jensen med henvisning til, at politikerne kan blive testet på Christiansborg.

- For ganske almindelige danskere er det et problem at skulle stå i kø i halvanden time (til test, red.), skulle transportere sig en halv time derhen, forny det (coronapasset, red.) hver anden eller tredje dag for at kunne leve en normal tilværelse. Det her er et problem, siger han.

Mette Frederiksen er uenig med ham. Hun peger på, at et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om coronapasset, en aftale de kan justere, hvis det skønnes nødvendigt.

- I al respekt tror jeg, at Venstres formand overdriver problemerne derude.

- Danskerne er pragmatiske folk. Hvis alternativet til et coronapas er, at vi havde fortsat nedlukningen i længere tid, så tror jeg, at de fleste har det sådan, at det, at man går ned og bliver testet, siger Mette Frederiksen og bliver afbrudt af Ellemann-Jensen:

- Det er jo en falsk præmis, siger V-formanden med et smil, inden statsministeren taler videre.

- En gang imellem tror jeg, at politikere skal passe på med at puste nogle problemer op, som almindelige danskere faktisk ikke oplever, og får det til at fungere, siger Mette Frederiksen.