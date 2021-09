Der bliver ingen klimaaftale for landbruget uden et bindende mål for, hvor meget sektoren skal reducere CO2-udledningen, siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Politiken. (Arkivfoto)

Mette F. afviser blankt landbrugsaftale uden bindende CO2-mål

En kommende klimaaftale for landbruget skal have et bindende mål for reduktion af CO2, siger statsministeren.

Om det bliver en bred eller en smal aftale, kommer den til at indeholde et bindende mål for, hvor stort et CO2-udslip landbruget må have.

Det fastslår statsminister Mette Frederiksen (S) over for Politiken om de igangværende klimaforhandlinger vedrørende det danske landbrug.

- Der skal være et bindende mål. Ellers kommer landbruget ikke i mål, siger hun til avisen.

Oppositionspartierne Venstre og Konservative er ikke afvisende over for, at en kommende aftale kan indeholde et bindende reduktionsmål.

Men Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen kræver, at der i så fald følger ekstra penge med for at understøtte omlægningen af landbruget.

- Regeringens udspil har mange gode takter. Men det risikerer at koste tusindvis af arbejdspladser. Det kræver finansiering at undgå, sagde han i sidste uge.

Forhandlingerne om en aftale for landbrugets bidrag til klimaomstillingen er gået i hårdknude.

Både regeringen og oppositionen er kommet med udspil på området.

Regeringen lagde ud med et krav om, at landbruget i 2030 skal udlede 7,3 millioner færre ton CO2.

Blå bloks udspil kom ikke med et bud på et bindende reduktionsmål, men derimod med en investering i landbruget på 750 millioner kroner om året.

Pengene skal blandt andet gå til at udtage mere lavbundsjord og flere randarealer.

Uenighederne mellem de to politiske blokke viste sig så udfordrende, at Enhedslistens ordfører for grøn omstilling, Peder Hvelplund, i sidste uge opfordrede regeringen til at lave en smal aftale uden om oppositionen.

- Regeringen bør tage konsekvensen af højrefløjens klimasvigt med det samme.

- Der er ikke noget perspektiv i en klimapolitik over midten i Danmark, når højrefløjen sidder fast i fortiden og slår plat på klimaet med et udspil, som er så tamt og perspektivløst, som det vi ser her, skrev han i en kommentar fredag.