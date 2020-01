Mette F. afviser V-anklage: Regeringen kæmper for modtagecenter

Regeringen gør alt for lidt for at få opfyldt sin ambition om at etablere et modtagecenter uden for EU, hvor flygtninge kan søge om asyl.

- Vil statsministeren garantere, at regeringen kommer til at levere på dette valgløfte om at oprette et modtagecenter uden for EU, spørger Jakob Ellemann-Jensen.

Mette Frederiksen er uenig i Venstre-formandens betragtninger.

Hun erkender dog, at opgaven med at få etableret et modtagecenter, der skal holde visse flygtninge væk fra Danmark, er svær.

- Er det nogen nem opgave? Nej. Og møder vi forhindringer? Ja, det gør vi, siger hun.

- Men vi møder også det modsatte, nemlig en stigende bevidsthed og en stigende erkendelse blandt i hvert fald nogle europæiske lande, i forhold til at det nuværende flygtningesystem ikke bare kan fungere.

- Så vi fortsætter ufortrødent vores arbejde. Men jeg vil da gerne have lov til at understrege, at jeg ikke alene håber på, jeg regner med opbakning fra Venstre til regeringens fortsatte arbejde på dette område, siger statsministeren.