Mette F. afviser DF-kritik: Jeg er stolt af vores samarbejde

Mette Frederiksen henviser blandt andet til, at Folketingets partier har indgået 65 aftaler under krisen, heraf 62 som brede politiske aftaler.

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser onsdag i Folketingssalen kritik fra Dansk Folkeparti om, at regeringen har handlet for egenrådigt under coronakrisen.

- Jeg er selvfølgelig derfor heller ikke enig i spørgsmålets præmis, nemlig at meget skal gøres anderledes. Tværtimod er jeg stolt af det danske folkestyre og vores samarbejde, siger hun.

- Jeg er også stolt af, hvor stærkt og levende et demokrati vi i fællesskab bærer i vores hænder.

- Selvfølgelig har der været diskussioner og også forventet kritik undervejs, det er helt naturligt. Men det lagt til side har vi evnet at træffe beslutninger på vegne af vores befolkning, siger hun.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har sammen med sin medspørger, DF-næstformand Morten Messerschmidt, slæbt statsministeren ind i Folketingssalen for at svare på, hvad hun har tænkt sig at gøre anderledes i år i forhold til sidste år.

Det sker med direkte reference til statsministerens ord i sin nytårstale 1. januar, hvor hun henviste til den danske teolog og kirkehistoriker Hal Kochs ord om, at demokrati ikke bare er en styreform, men en livsform. Og at samtalen er demokratiets styrke.

Mette Frederiksen medgiver, at regeringen har afvist nogle af DF's forslag.

Det skyldes ifølge hende dog primært, at disse forslag ofte har handlet om at lempe restriktioner under krisen.

Morten Messerschmidt køber ikke statsministerens argument.

- Det er jo ikke bare forslagene, der er blevet afvist, statsminister, det er jo også dialogen. Det er jo hele det Hal Koch'ske, der er blevet afvist, siger han.

Statsministerens Hal Koch-reference i nytårstalen er faldet Dansk Folkeparti for brystet, fordi partiet, lige som en del andre partier i Folketinget, har følt sig alt for lidt inddraget under coronakrisen.

- Da vi fik at vide som partiledere en eftermiddag, at regeringen havde besluttet, at alle mink skulle slås ned, da var det ikke til diskussion.

- Da vi spurgte, om der var mulighed for at lave en second opinion, fik vi at vide, at det var der ikke tid til. Det er ikke Hal Koch'sk, det er det modsatte, siger Kristian Thulesen Dahl.

Mette Frederiksen afviser udlægningen.

Ud over de politiske aftaler under coronakrisen henviser hun til, at regeringen har afholdt over 900 møder med Folketingets partier om corona, og at der undervejs er blevet indgået 14 aftaler med arbejdsmarkedets parter.

- Samtalen skal være der, det har den været, og det skal den være fortsat, siger hun.

Mette Frederiksen får under dialogen i salen også sagt, at Folketingets partier, inklusive partilederne, er inviteret til møde senere onsdag for at drøfte de restriktioner, der står til at udløbe søndag 17. januar.