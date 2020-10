Statsminister Mette Frederiksen (S) ærgrer sig over, at hun ikke tidligere har fået gjort mere ved sexismeproblemer.

Mette F. ærgrer sig: Jeg har ikke gjort nok mod sexisme

Statsministeren ville gerne have været hurtigere til at sætte handling i gang om at modarbejde sexisme.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har som formand for Socialdemokratiet ikke gjort nok for at modarbejde sexisme.

Det siger hun selv tirsdag foran Folketingssalen på Christiansborg, dagen efter at partifællen Frank Jensen måtte gå af som Københavns overborgmester og som S-næstformand.

Det skete, fordi Frank Jensen gennem flere årtier gentagne gange har krænket kvinder seksuelt.

- Nej, det synes jeg ikke, at jeg har, siger Mette Frederiksen til spørgsmålet om, hvorvidt hun har gjort nok for at modvirke sexisme.

- Lad os bare tage den åbent og ærligt. Jeg ærgrer mig over, at det er Sofie Linde, ikke fordi det er hende, eller fordi hendes indlæg ikke var godt, men at det er hende, der skal starte denne debat.

- For det har kastet både debat og også handling af sig, og jeg ville hellere have truffet denne her beslutning, uden at Sofie Linde skulle skubbe hele det her tog i gang, siger Mette Frederiksen.

Det var tv-værten Sofie Linde, som for nylig genstartede debatten om sexisme, som siden bredte sig til blandt andet den politiske scene.

Frank Jensen blev mandag det andet prominente navn, der inden for den seneste tid har måttet gå fra sin post, efter at Morten Østergaard for cirka to uger siden røg ud som politisk leder for De Radikale.

Det skete også efter gentagne seksuelle krænkelser mod kvinder gennem mange år.

Mette Frederiksen peger på, Socialdemokratiet internt har igangsat en advokatundersøgelse, der skal undersøge sagen om Frank Jensen.

Derudover er andre initiativer i gang.

- Vi arbejder nu både med ledelsesuddannelse i og omkring Socialdemokratiet.

- Ledelseskodeks, men også at få udarbejdet retningslinjer for, hvordan man i det hele taget skal opføre sig i et politisk parti over for hinanden, siger hun.

Mette Frederiksen afviser i øvrigt at gå ind i en diskussion om, hvorvidt hun selv opfordrede Frank Jensen til at træde tilbage mandag, efter at han søndag aften havde ytret, at han ville blive.

- Det er Frank Jensens beslutning at træde tilbage.

- Hvad jeg har af samtaler i det hele taget af fortrolig karakter, dem kommer jeg altså ikke til at gøre rede for, siger hun.