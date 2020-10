Mette F. advarer: Klimakampen kan splitte befolkningen

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingets åbningsdebat. Efter 11 timers debat om især klimaet, hvor støttepartierne dagen igennem har kritiseret regeringen for at tøve med handling, så sluttede statsministeren af med en advarsel.

Hvis partierne insisterer på eksempelvis en meget dyr omlægning til elbiler og et højt delmål i 2025, så kan det få negative konsekvenser for opbakningen til klimakampen.

- Ganske få procenter på 2025-målet kan være det, der splitter samfundet. Når man går fra ord til handling, så står grupper i befolkningen pludselig over for hinanden.

- Vi vil blive ved med at insistere på, at klimakampen skal vindes af alle danskere. Ikke kun nogle af os, siger Mette Frederiksen.

Hun opfordrer til, at partierne nu giver klar besked til vælgerne. Hvis de vil have et højt delmål i 2025, så må de klart lægge frem, hvem der skal betale prisen.

- Udgangspunktet for regeringen er: Jo mere vi kan nå nu, jo bedre. Det tæller mere, hvad vi reducerer med nu end om ti år. Men der er stadig et "men". For det kommer med en pris.

- Det er på tide, at den pris kommer på bordet. For hvis jeg var dansker, der lyttede med i dag, så vil jeg gerne have nogle svar på, hvem der skal betale?

- Hvor bliver den økonomiske belastning størst? Hvad er det for virkemidler, de partier, der ønsker højt mål i 2025, vil tage i brug? Hvad betyder det for arbejdspladserne? Hvad betyder det for velfærden? Vi bliver nødt til at bede om, at man begynder at anvise vejen, siger Mette Frederiksen.

Dermed øger hun presset på især støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten, som op til åbningen af Folketinget omvendt har lagt et samlet pres på regeringen for at sætte et højt 2025-mål.

De tre partier ønsker at følge Klimarådets anbefaling om et delmål på 50 til 54 procent.

Regeringen har omvendt talt om også at indregne kommende teknologi som del af løsningen. Det må man forstå på Mette Frederiksen, at hun mener, at støttepartierne har givet accept af i forbindelse med forståelsespapiret:

- Ingen i regeringen er imod høje mål. Men da vi aftalte målet med støttepartierne, så havde vi, der sad i lokalet, også modet til at erkende over for hinanden, at vi kender ikke hele vejen til målet, siger Mette Frederiksen.

De Radikales nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, siger, at De Radikale nok skal lægge en plan frem. Hun efterlyser til gengæld en lignende plan fra regeringen.

Her taler Mette Frederiksen for, at de grønne forhandlinger og de økonomiske forhandlinger i de kommende måneder skal kobles sammen. Det skal ifølge statsministeren sikre, at der både er råd til klima og velfærd.

- Der blev givet et grønt mandat ved folketingsvalget, men vi fik også et mandat til at rette op på nogle af de mangler, der er i velfærdssamfundet, siger Mette Frederiksen.

Hun tilføjer, at hun "ikke er bekymret for, at Danmark når 70-procent-målet i 2030 - for det skal vi."