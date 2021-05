Mette F. åbner for nærhospitaler og flere læger i provinsen

Hun peger på, at de senere års "kraftige centralisering" har kostet provinsområder både arbejdspladser og adgang til "fundamental velfærd".

Der er en "geografisk uretfærdighed" i Danmark, der er til at tage og føle på.

Det vil regeringen forsøge at gøre op med, når der skal indgås en ny aftale på sundhedsområdet, siger Mette Frederiksen i talen.

- Alt for mange danskere har ikke mulighed for at få deres egen praktiserende læge. Det ser vi i områder som Lolland-Falster, Vestsjælland, Nordjylland og udsatte boligområder i København, siger Mette Frederiksen.

Hun er også positiv over for Danske Regioners forslag om flere nærhospitaler.

- Der er i dag funktioner, som lige så godt kunne ligge tættere på borgerne, siger Mette Frederiksen.