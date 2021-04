Mette F.: Yderligere genåbning skal aftales med partier

Genåbningshungrende danskere må vente på at få at vide, om den seneste tids faldende smittetal med coronavirus får regeringen til at tænke på at åbne samfundet hurtigere op end planlagt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger mandag under et besøg i Roskilde, at en eventuel aftale om yderligere genåbning skal ske i samarbejde med Folketingets partier.