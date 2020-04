Mette F: Yderligere åbning af Danmark afhænger af vores adfærd

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at den yderligere åbning af Danmark er afhængig af, at danskere forsat holder afstand fra hinanden.

Det skriver hun på Facebook, kort efter at regeringen og et bredt flertal natten til fredag blev enige om at åbne en række liberale erhverv igen fra på mandag.

- Er ualmindeligt glad for, at alle Folketingets partier her til aften (nat er det jo i virkeligheden nu) er enige om at udvide den første fase af genåbningen en smule.

- Alt - alt! - afhænger fortsat af den adfærd vi hver især udviser. Vi skal holde sammen ved at holde afstand, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

Mette Frederiksen roser samtidig partilederne for at enes og for et konstruktivt samarbejde.

- Jeg glæder mig til, at vi sammen fortsætter forhandlingerne om de næste faser af genåbningen.

Ifølge blandt andre partileder for Radikale Venstre Morten Østergaard (R) åbner erhverv som for eksempel frisører og tatovører fra på mandag.

Også domstole og visse forskningslaboratorier åbner ifølge Østergaard.