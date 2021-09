Mette F.: Vi må løse praktiske udfordringer ved Arne-pension

Statsminister Mette Frederiksen (S) glæder sig først og fremmest over, at størstedelen får tilkendt pensionen hurtigt.

25 procent af dem, der har fået behandlet deres ansøgning om tidlig pension, har ikke nok registreret beskæftigelse til at få den nye rettighed.

Det siger hun på Socialdemokratiets landsmøde lørdag.

- For det første glæder jeg mig over, at rigtigt mange af dem, der søger om retten til tidlig pension, også får den tilkendt.

- Det siger sig selv, at når man skal dokumentere et lang arbejdsliv, vil der være nogle praktiske udfordringer. Dem må vi søge at løse, siger hun.

Jyllands-Posten har de seneste dage berettet om ansøgere, der må gå til Rigsarkivet i et forsøg på at dokumentere deres arbejdsliv. De beskriver det som et "sandt papirhelvede".

Mette Frederiksen siger på landsmødet, at hun har tiltro til, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) gør, hvad han kan, for at få ansøgerne hurtigere gennem systemet.

Fredag offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet en aftale med Rigsarkivet og Udbetaling Danmark om at etablere en midlertidig løsning, der hjælper de ansøgere, som allerede har sendt en anmodning til Rigsarkivet.

Udbetaling Danmark kan herved efter samtykke med borgere indhente og manuelt gennemgå oplysninger fra Rigsarkivet.

Den midlertidige løsning ophører, når et lovforslag, der skal give ansøgere til tidlig pension en særlig adgang til Rigsarkivet, er stemt igennem.

Mette Frederiksen står fast på, at dokumentationskravet er nødvendigt.

- Når man indfører en ret, skal det også kunne dokumenteres. Det er der nogle lønmodtagere, som har let ved, og så er der andre, der har sværere ved det.

- Nu begynder vi at kunne se, hvor stor den gruppe, hvor der er nogle problemer, er. Så må vi gøre, hvad vi kan, fra myndighedernes side for, at dokumentationen bliver fundet, siger hun.