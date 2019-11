Mette F.: Vi knokler politisk for grøn omstilling

- Niveauet for drivhusgasser har nået et historisk niveau i en tid, hvor der er behov for, at det falder. Det understreger behovet for, at vi gør mere. Det gør mange danskere allerede, der knokler for den grønne omstilling.

- Men vi skal også knokle for det i Folketinget. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget støtter en ekstra milliard til grøn forskning.

- Vi arbejder på en klimalov inden jul, og i Finansministeriet bag mig tegner det til, at vi med finansloven kan få flere nye beslutninger, der kan støtte den grønne omstilling.

- Det tegner kort sagt til, at vi kan tage de første skridt for at indfri de store ord fra forståelsespapiret, lyder det fra statsministeren.

Netop en klimaindsats står som det øverste punkt på forståelsespapiret, som regeringen sammen med støttepartierne forhandlede i juni.

Her står blandt andet, at Danmark skal gå forrest i kampen mod klimakrisen.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, tager også spørgsmålet om klima op til spørgetimen. Hun ser behov for ambitiøse mål - både globalt og i Danmark.

- Det bliver interessant, om reduktionerne skal være nationale, eller om vi i sidste ende nok kan købe lidt aflad ude i verden, fordi det bliver for svært.

- Er lande som Danmark ikke nødt til at forpligtige sig til nationale reduktioner, så vi leverer på de udfordringer, vi står med, lød spørgsmålet.

Til det svarer Mette Frederiksen, at hun deler bekymringen.

- Når vi har indskrevet en 70 procents målsætning som hele grundlaget for regeringens arbejde, så handler det om Danmark og vores udledning. Det er sigtet.

- Så håber jeg på en bindende og ambitiøs klimalov, men som også giver albuerum til at træffe de klogeste og mest langsigtede beslutninger, lyder svaret fra ministeren, som ikke vil kommentere direkte på de aktuelle forhandlinger.