Mette F.: Vi er blevet afmægtige over for de store udfordringer

- Når jeg kigger tilbage, så er det, som om vi er blevet afmægtige over for de store udfordringer. På den ene side blander vi politikere os i mange ting, men de grundlæggende, strukturelle problemer bliver ikke løst, siger Mette Frederiksen.

Men reelt har de seneste år vist, at det ikke er lykkedes skiftende regeringer at løse de grundlæggende problemer. Derfor er der brug for en ny tilgang, mener Mette Frederiksen:

For er det ikke netop politikernes opgave at komme med løsningerne?

Statsminister Mette Frederiksen (S) har fået kritik for at indkalde til en stor regeringskonference tirsdag om fremtidens udfordringer uden selv at præsentere politiske løsningsforslag.

Hun fremhæver blandt andet manglen på arbejdskraft og særligt faglært arbejdskraft som et af de områder, der har været genstand for mange års politiske indgreb uden en grundlæggende løsning.

Derfor er der ifølge statsministeren behov for en ny tilgang.

- Vi er kommet godt igennem coronaen, og det går godt for dansk økonomi og dansk beskæftigelse. Rigtig mange danskere er i arbejde.

- Når vi har håndteret det så godt, så kan vi meget mere. Nu er vi der, hvor vi som regering kan løfte blikket og se i et tiårigt perspektiv. Det handler blandt andet om manglen på arbejdskraft, klimakrisen og et velfærdsløft, hvor der er mere tid til den enkelte borger, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Har vi at gøre med en rådvild regering, der ikke ved, hvad den vil, siden I skal spørge så mange mennesker. Du ved da godt, hvad du vil?

- Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil. Men jeg synes også, det er en ret vigtig opgave som statsminister at lytte efter. Jeg påstår ikke, at vi som regering har svaret på alle de opgaver, vi står overfor. Jeg vil egentlig gerne sigte på, at vi kan lave nogle aftaler både politisk og som befolkning. Hvordan sørger vi eksempelvis for, at vi får flere danskere på arbejde.

Spørgsmål: Men du har allerede sagt, at vi har problemer med for få faglærte og for få indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. Så er det vel bare om at sætte i gang?

- Jamen, jeg tror, at den reaktion kommer jeg til at høre mange gange. Skiftende regeringer har forsøgt at gøre det i 30 år uden at få løst nogen af de strukturelle problemer.

Spørgsmål: Det er vel jeres opgave som politikere at komme med løsningerne frem for at fortsætte debatten?

- Problemet er jo, at alle de løsninger, der er kommet i 20-30 år ikke har været nok. Det er ikke, fordi folk ikke har gjort et godt forsøg. Jeg tror også bare, at vi må være ærlige over for hinanden og sige, at jeres spørgsmål i dag afspejler jeres vilkår og mit vilkår: At der er en problemstilling, og hvad vil du gøre ved det, så vi kan komme hurtigt i gang.

- Vi ved jo godt, at du ikke løser store strukturelle problemer med korte svar. Så denne gang vil vi adressere nogle af de konkrete problemstillinger. Men vi vil også insistere på at komme et spadestik dybere, siger Mette Frederiksen.

Regeringskonferencen består af en række taler og workshops. Ud over politikere deltager blandt andre repræsentanter fra erhvervslivet, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner.