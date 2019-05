Mette F: Seniorførtidspension ikke nok for de nedslidte

Socialdemokratiets formand mener ikke, at en udvidet seniorførtidspension løser problemerne for dem, der er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet.

Retten til at gå tidligere på pension skal udvides, hvis det står til oppositionspartiet.

- De partier, der forringede efterlønnen, forhandler nu om en seniorførtidspension. Jeg tror, at de gør det, fordi valget nærmer sig, siger hun.

- Vi støtter en seniorførtidspension, men det er bare ikke nok. Man skal også kunne trække sig tilbage, før man kan gå på seniorførtidspension, siger hun.

Mette Frederiksen mener, at regeringen og Dansk Folkeparti meget sent - og først efter, at Socialdemokratiet har sat fokus på emnet - er begyndt at interessere sig for de nedslidte.

Hun sammenligner det med en boligejer, der opdager fugt i kælderen lige inden, at huset skal sælges.

- Og lige før, at ejendomsmægleren dukker op, så maler man fugtskaden over, siger hun.

Regeringen har omvendt kritiseret Socialdemokratiet for at være for ukonkret i forhold til, hvem der præcis skal have gavn af en ny pensionsordning.

S-formanden kom da heller ikke svaret ret meget nærmere i sin tale.

- Jeg kan ikke love, at alle, der er nedslidte, kan gå tidligere på pension. Men vi har afsat tre milliarder kroner til at gøre noget ved problemet, sagde hun.

I talen langede hun også ud efter regeringens miljøpolitik, og hun forsikrede tilhørerne om, at Socialdemokratiet er klar til det valg, man har ventet så længe på.

Henvendt til statsministeren - der senest skal udskrive valg til afholdelse 17. juni, siger hun:

- Ligegyldigt hvor lang tid du venter, og om du trækker valgudskrivelsen til det absolut sidste øjeblik, så bliver vi ikke trætte. Du kan ikke køre os trætte, siger hun.

Mette Frederiksen taler senere på dagen i Aarhus, Odense og i København.