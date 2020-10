Mette F.: Rigtigt af Frank Jensen at trække sig

Frank Jensen træder tilbage som overborgmester og som næstformand i Socialdemokratiet. Det har han meddelt på et pressemøde mandag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at det er den rigtige beslutning, at overborgmester i København Frank Jensen (S) har trukket sig.

- Frank Jensen har netop meddelt, at han trækker sig øjeblikkeligt fra både overborgmesterposten i København og som næstformand for Socialdemokratiet. Det er den rigtige beslutning, skriver hun.

Herefter roser hun Frank Jensen, som i mere end ti år har været overborgmester i København.

Men der er et men, skriver hun:

- Der har været nogle personlige forhold omkring Frank, som har været problematiske. Og som ikke har kunnet overkommes og dermed blokeret for et fortsat politisk engagement.

Sagen mod Frank Jensen begyndte, da to kvinder i Jyllands-Posten fortalte, at overborgmesteren havde seksuelt krænket dem.

Den ene, Maria Gudme, stod frem og fortalte om at være blevet taget på inderlåret i 2012.

Efterfølgende er der kommet flere anklager om krænkelser, som strækker sig 30 år tilbage.

Frank Jensen har trukket sig på et pressemøde mandag klokken 12.

Søndag aften fik han ellers opbakning fra Socialdemokratiets gruppe i Københavns Borgerrepræsentation til at fortsætte som overborgmester.

På et 40 minutter langt pressemøde søndag aften lød det fra Frank Jensen, at han fortsat ville være spidskandidat. Omkring et halvt døgn senere er han dog kommet til en anden konklusion.

Mandag vil Frank Jensen ikke svare på, om han har talt med Mette Frederiksen om sin beslutning om at trække sig.