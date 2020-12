Mette F.: Regeringen er klar med brexit-nødplan

Hun håber fortsat, at det i sidste øjeblik vil lykkes EU og Storbritannien at nå til enighed om en aftale, som blandt andet kan sikre adgang for danske fiskere og handel for danske virksomheder.

Det er hverken godt for englænderne, for Europa eller for Danmark, hvis det ender uden en aftale om brexit.

Men nu er parterne så tæt på deadline, at Danmark må iværksætte en nødplan. Den vil udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og tre andre ministre fortælle mere om fredag eftermiddag.

- Vi iværksætter en nødplan i forhold til at hjælpe. Det er told, det er trafik, det er havnen i Esbjerg. Det er mange helt lavpraktiske ting, som vi næsten har vænnet os af med at tænke på, fordi vi har været så tæt på englænderne i mange år, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Hvor nervøs er du for, at det ender uden en aftale?

- Jeg synes, det vil være ærgerligt set med danske briller, men også for Europa. For et Europa uden en tæt sammenhæng med Storbritannien vil være et svækket Europa. Så det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, siger Mette Frederiksen.

Hun fremhæver det dog som positivt, at de 27 tilbageværende EU-lande igen bekræftede, at de står sammen i brexit-forhandlingerne. Også selv om landene bliver ramt forskelligt af brexit.

Mens der fortsat ikke er en afklaring på brexit, så fremhæver den danske statsminister to andre resultater fra EU-topmødet.

For det første er EU-landene enedes om et nyt EU-budget efter et længere opgør om retsstatsprincipper og adgang til midler fra EU. Og for det andet er der indgået en klimaaftale, som ifølge Mette Frederiksen har den rette balance, hvor man hjælper klimaet uden at splitte befolkningerne gennem øget ulighed.

Klimaaftalen har fået kritik for ikke at være ambitiøs nok, men den kritik afviser Mette Frederiksen:

- Vi skal have respekt for, at der er forskellige holdninger mellem landene. Og hvis vi skal have alle med og undgå stigende ulighed og gule veste, så skal vi lytte, siger Mette Frederiksen.

Hun mener, at EU har hævet ambitionerne på klima betragteligt med den nye klimaaftale.