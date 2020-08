Det allervigtigste for at undgå, at den stigende smittespredning skal føre til en ny og omfattende nedlukning, er, at alle følger retningslinjerne om god hygiejne og afstand, lyder det fra Mette Frederiksen (S). Samtidig varlser hun en opbremsning af den igangværende genåbning af samfundet og lufter muligheden for nationale krav om mundbind.

Mette F: Nattelivet kan ikke åbne endnu

Mundbind kan blive et nationalt krav, og nattelivet kommer ikke til at genåbne som en del af fase 4, varsler statsminister Mette Frederiksen (S).

Coronavirusset er over de seneste uger begyndt at sprede sig med stigende hast i Danmark. Men står det til regeringen, må det ikke medføre en ny og omfattende nedlukning af samfundet.

