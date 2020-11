Mette F.: Muteret virus fra mink kan true covid 19-vaccine

Mutationen betyder, at fremtidige vacciner kan risikere ikke at få den ønskede effekt, siger statsministeren.

- Statens Serum Institut har vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver.

- Derved kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser for hele verdens håndtering af den igangværende pandemi, siger hun.

Mette Frederiksen peger på, at der er fundet coronavirus i 207 danske minkfarme. Og at Danmark har et ansvar for, at virus ikke spreder sig hverken nationalt eller internationalt.

- I Danmark har vi selvsagt et stort ansvar over for vores egen befolkning. Men med den mutation, der nu er konstateret, har vi et endnu større ansvar - også over for resten af verden.

- En muteret virus risikerer at blive spredt fra Danmark til andre lande. Derfor skal vi tage situationen med de danske minkfarme ekstremt alvorligt, siger hun.

Regeringen varsler derfor flere initiativer. Det mest vidtgående er nok, at alle mink, også avlsdyr, skal aflives.

Det vil reelt sætte en stopper for minkindustrien i Danmark i en årrække, erkender statsministeren.

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet sættes ind for at aflive alle mink, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak siger, at der er en "vis effekt" af antistoffer på den nye mutation af coronavirus. Dermed kan vaccinen fortsat virke.

- Vi siger ikke på nuværende tidspunkt, at vaccinerne ikke kommer til at virke.

- Men vi har en ret stor bekymring, og derfor handler vi nu. Det vil være en stor bekymring for folkesundheden, hvis minkavlen fortsætter, siger Kåre Mølbak.