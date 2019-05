Mette F.: Løkke skal ikke have chancen for tredje gang

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S). Udmeldingen kom søndag aften, efter at det stod klart, at Venstre med flest stemmer ved EP-valget vinder det første af to valg på ti dage.

Det betyder dog ikke, at Venstre også vinder folketingsvalget. Det siger Mette Frederiksen i sin første kommentar til valgresultatet:

- Jeg er glad for, at valgdeltagelsen har været høj, og at Socialdemokratiet er gået frem. Jeg vil gerne sige tillykke til Venstre, som har fået et godt valg, siger Mette Frederiksen.

Hun fastslår dog samtidig, at Lars Løkke Rasmussen ikke bør "have chancen som statsminister for tredje gang".

Derfor opfordrer hun vælgerne til at møde op til valget til Folketinget og stemme:

- Vi kan ikke være sikre på, at der er den nye statsminister, den nye politik og den nye retning, medmindre vi den 5. juni får mange flere til at gå ud og stemme Socialdemokratisk, siger Mette Frederiksen.

Hun mener, at årsagen til, at Socialdemokratiet ikke blev det største parti ved EP-valget, skyldes, at for mange S-vælgere blev hjemme på sofaen.

- Jeg ved godt, hvordan det er med vores parti, for jeg har været her længe. Der er forskel på, hvordan I stemmer ved valgene. I er toployale ved kommunalvalgene, hvor i stemmer på jeres borgmester, men der er færre, der stemmer ved parlamentsvalg. Nuvel. Den går bare ikke den 5. juni, siger Mette Frederiksen.

S-formanden fastslår, at hun vil fortsætte med at fremlægge partiets politik i den sidste del af valgkampen:

- Vi holder kursen. Vi fremlægger vores egen politik. Og vi har en retning. Vores opgave er først og sidst at styrke velfærdssamfundet, bekæmpe centralisering, øge det grønne lederskab og sikre en retfærdig udlændingepolitik. Og så vil vi kæmpe for en ret til tidligere pension. Det er det, folketingsvalget handler om, siger Mette Frederiksen.