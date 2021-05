Mette F: Ikke glad for at tage mødre hjem fra Syrien

Regeringen har længe afvist at hente kvinder og børn med dansk tilknytning hjem, da mødrene af egen drift er rejst til Syrien for at støtte terrororganisationen Islamisk Stat.

I et interview med DR siger statsminister Mette Frederiksen (S), at det er på grund af Danmarks sikkerhed, at tre kvinder og op til 19 børn bliver hentet hjem fra fangelejre i Syrien.

- Situationen i lejrene er blevet forværret. Både den humanitære og sikkerhedsmæssige situation. Så af hensyn til Danmarks sikkerhed og børnenes ve og vel må vi træffe den her beslutning.

- Det er ikke en beslutning, vi er glade for at træffe. For de her mennesker har vendt Danmark ryggen. Men vi bliver nødt til at træffe denne her beslutning, siger statsministeren.

Hun understreger, at Danmark for tre af de seks kvinder, der sidder i lejrene, ikke kan fratage dem deres statsborgerskab. Dermed vil man ikke kunne nægte dem indrejse.

Og da risikoen for, at de bliver radikaliseret eller undslipper lejrene af egen drift, stiger med tiden, vælger regeringen nu at tage dem hjem under mere ordnede forhold.

- Vurderingen er, at det er bedre for Danmarks sikkerhed, at vi tager dem nu. Men det er ikke en beslutning, vi er glade for, for det er terrorister og IS-sympatisører.

- Vi havde helst set, at de aldrig kom til Danmark, siger Mette Frederiksen til DR.

Regeringen er blevet stærkt kritiseret af ikke mindst oppositionen for, at den nu har ændret politik og tager mødrene hjem. Dagen igennem er regeringen blevet beskyldt for eklatant løftebrud og er blevet forholdt egne citater om, hvor lidt man havde tænkt sig at tage mødrene hjem.

- Jeg har ikke ændret holdning. Alt i mig tilsiger, at når man vender Danmark ryggen, så skal man ikke tilbage. Men de internationale konventioner siger, at vi ikke kan nægte dem adgang. Og regeringen vil leve op til vores forpligtigelser, siger Mette Frederiksen og afslutter:

- Man kan altid stole på mine holdninger og på regeringens politik. Men en regering må tage bestik af virkeligheden. Så når vurderingen er, at det er bedst for Danmarks sikkerhed, så vægter det højest.