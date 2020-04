Mette F.: Gradvis åbning af Danmark efter påske er sandsynlig

- Det er absolut sandsynligt, at vi kigger ind i en kontrolleret, gradvis, stille og rolig åbning af Danmark efter påske, siger statsministeren.

Det siger hun i et interview i 21 Søndag på DR1.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at det fortsat er sandsynligt, at en gradvis genåbning af det danske samfund kan begynde efter påske.

Hun understreger dog gentagne gange, at det afhænger af, hvorvidt den enkelte borger fortsat overholder retningslinjerne om at holde afstand den kommende uge.

- Alt det, der endnu ser ud til at virke, skyldes ene og alene, at rigtig mange danskere gør, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler. Bliver vi ligeglade med det ansvar, og bliver vi pludselig optagede af at gå til påskefrokost, så kan tallene pludselig eksplodere mellem hænderne på os, siger Mette Frederiksen.

Regeringen vil kun træffe beslutninger om genåbningen af Danmark, som baserer sig på sundhedsfaglige råd, understreger hun.

Når genåbningen af samfundet på et tidspunkt begynder, vil det blive en langsom proces.

Og "det normale liv, vi havde før corona" kommer ikke tilbage "inden for en overskuelig fremtid", lyder statsministerens vurdering.

Mette Frederiksen regner således ikke med, at alle børn kan komme i skole på samme tid. Det samme gælder dem, der er sendt hjem fra arbejde, som ikke skal forvente, at mødetiderne bliver som de plejer lige foreløbig.

- Mit bedste bud er, at vi kommer til at arbejde mere forskudt, end vi har været vant til. Møde på forskellige tidspunkter, siger hun.

- Vi kommer heller ikke til at kunne klumpe os sammen i tog og busser. Og vi kommer heller ikke til at stå tæt sammen og holder fester i lang tid.

En af de ting, som der er behov for at få åbnet op for, er behandlingen af andre patienter i sundhedsvæsenet, lyder det fra statsministeren.

Eksempelvis er operationer og behandlinger blevet udskudt som følge af udbruddet af coronavirusset. Men det skal genoptages, så virusset ikke skaber problemer for andre patientgrupper.

Der er endnu ikke truffet en beslutning om, hvorvidt der mandags holdes pressemøde om en gradvis åbning af Danmark.

- Jeg vil gerne have tid til at tale med Folketingets partier først, siger Mette Frederiksen.