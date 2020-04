Mette F.: Flere test er betingelse for at genåbne samfundet

Det vil sundhedsmyndighederne nu sørge for, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, hvor hun orienterer om regeringens plan for en genåbning af Danmark.

Det er en betingelse, at flere bliver testet for coronavirus, hvis samfundet skal åbne igen.

Desuden skal der skaffes flere værnemidler, siger statsministeren.

- Det er et problem, at der mangler masker og værnemidler. Det arbejder myndighederne på at skaffe, siger Mette Frederiksen.

På samme pressemøde siger Kåre Mølbak, som er faglig direktør i Statens Serum Institut, at sundhedsmyndighederne nu efter flere uger vil slå ind på den kurs som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, hele tiden har anbefalet.

Nemlig flere test og opsporing af smittede.

Grunden til, at det ikke er sket før, har været, at der ikke har været testkapacitet nok, siger Kåre Mølbak.

I et interview med Politiken har Kåre Mølbak for nylig ellers kaldt WHO's teststrategi for "totalt passé". I interviewet talte Kåre Mølbak i stedet for flokimmunitet.

Det er dog ikke Danmarks strategi, fastslog Mette Frederiksen på mandagens pressemøde.

Som et led i den nuværende strategi ønsker sundhedsmyndighederne, at antallet af daglige test skal stige uge for uge. Regionerne har kapaciteten, men de når ikke op målsætningen hver dag i øjeblikket, da der ikke henvises nok til at blive testet.

Målet for sidste uge var 5000 test om dagen. Det lykkedes dog kun torsdag og fredag, hvor der begge dage blev foretaget knap 6000 test.

Søndag blev der blot foretaget 2272 test for coronavirus i Danmark fordelt på landets fem regioner, oplyser Danske Regioner.

I denne uge er målet at nå 10.000 daglige test. I ugen efter påske skal tallet op på 15.000 om dagen.