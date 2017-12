Mette F.: Finansloven var gidsel til fordel for skattelettelser

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, nu hvor Liberal Alliance har trukket sin trussel og vil stemme for finansloven, når den kommer i Folketingssalen fredag.

- Man har taget hele statens husholdningsbudget som gidsel for at få gennemført skattelettelser, som der ikke er opbakning til eller behov for.

- Jeg vil hellere bruge pengene på at opkvalificere ufaglærte, så de kan få job, siger oppositionens leder.

Dermed sender hun et signal til de øvrige partier i rød blok om, at hun ikke vil tolerere den opførsel, som regeringspartiet Liberal Alliance har lagt for dagen.

Partiet måtte tirsdag aften indse, at det ikke er muligt at lande aftaler om skat og udlændinge, inden finansloven stemmes igennem fredag. Det var ellers partiets oprindelige deadline.

- Jeg havde ikke bragt mig i den situation. Det er problematisk, at Liberal Alliance skal have så meget at sige, når de ikke har mandaterne.

- Det er alvorligt, at regeringen tager finansloven og dermed det danske samfund som gidsel i deres egen politiske kamp, siger Mette Frederiksen.

Først måtte Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, tirsdag aften trække sin trussel om ikke at stemme for finansloven.

Og efterfølgende stod statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Statsministeriet og kommenterede sagen.

- Man ved snart ikke, om man skal grine eller græde. Vi ser en regering, der holder to pressemøder, fordi man ikke kan holde et, siger Mette Frederiksen.

Oppositionens statsministerkandidat mener, at det altid bør stå øverst på dagsordenen, at en statsminister skal lede landet.

- Man må insistere på at lede landet.

- I en situation hvor vi har en regering, der ikke kan garantere danskerne, at man vil stemme for sin egen finanslov og dermed sikre, at der kan udbetales løn fra 1. januar, så er det reelt et land uden ledelse. Og det kan man faktisk ikke være bekendt, siger hun.

De Radikales leder, Morten Østergaard, forstår ikke, at det er banebrydende nyt i medierne, at regeringen stemmer for sin egen finanslov.

- Jeg oplever politiske ledere, der er mere optaget af deres egne dagsordener end at løse Danmarks udfordringer.

- Nogle er tilfredse med, at skattelettelsen bare bliver så stor som mulig. Andre af, at udlændingestramningerne bliver så symbolske som muligt, siger han i en skriftlig kommentar.