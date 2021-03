Mette F: Efter påske kan børn og unge have normal skoledag

I næste måned kan der være godt nyt til børn og unge, der higer efter at komme i skole igen.

- Jeg tror, at det i april er muligt at åbne op, så alle børn og unge i princippet har en nogenlunde normal skoledag, siger statsminister Mette Frederiksen (S) under partilederdebatten på TV2 et år efter, at Danmark lukkede ned.