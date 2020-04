Mette F.: Det var rigtigt at handle hurtigt og kraftfuldt

- Vi kan nu se, at det var rigtigt at handle hurtigt og kraftfuldt, da sygdommen ramte.

Spørgetimen blev senest afholdt 10. marts, hvilket var dagen inden, at Mette Frederiksen ved et pressemøde annoncerede en omfattende nedlukning af Danmark. Det skete for at forhindre spredning af coronavirus.

Nedlukningen gjaldt blandt andet skoler, uddannelser og daginstitutioner, som blev lukket ned, i lighed med mange butikker.

I sidste uge begyndte nogle skoler at åbne igen, og det samme skete på daginstitutionsområdet.

Fra mandag i denne uge har visse liberale erhverv som frisører og massører også haft mulighed for at åbne igen, så længe myndighedernes retningslinjer om blandt andet at holde afstand bliver overholdt.

Det danske sundhedsvæsen er også begyndt at køre i et højere gear end hidtil under coronakrisen som led i den såkaldte fase et i genåbningen af samfundet.

- I her i salen gav regeringen mulighed for at handle hurtigt, da det var allermest nødvendigt, siger Mette Frederiksen henvendt til partilederne.

De er de eneste fra Folketinget, der får lov til at være med til spørgetimen.

- Vi er blandt de første lande, der kan åbne samfundet mere, siger hun og advarer samtidig mod utålmodighed.

- Hvis vi mister tålmodigheden, er der risiko for tilbageslag, også økonomisk. Derfor skal vi åbne kontrolleret, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren understreger, at Danmark fortsat står i en sundhedskrise, og at sundhedsmyndighederne derfor skal teste flere for coronavirus og antistoffer.

Hun er "fuld af fortrøstning", i forhold til at danskerne vil have tålmodighed, indtil hverdagen vender tilbage.

Senere i denne uge skal partilederne blandt andet tale om, hvordan teststrategien skal være for Danmark, og hvordan næste fase af genåbningen skal udformes.