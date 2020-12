Mette F.: Det er en reel nedlukning over jul og nytår

- Det er en reel nedlukning af Danmark, der kommer til at ske.

- Vi ved godt, at julen er noget særligt. Det er den for mange familier - i særdeleshed i år, siger hun.

Udbredelsen af coronavirus er rekordhøj i Danmark.

Derfor indfører regeringen nu yderligere restriktioner, som går på, at storcentre- og magasiner skal lukke fra torsdag 17. december.

Detailhandlen med undtagelse af supermarkeder, fødevarebutikker og apoteker skal lukke fra julenat. Dermed er det fortsat muligt at handle dagligvarer mellem jul og nytår.

- Fra fredag den 25. december og til 3. januar vil Danmark reelt være lukket ned, siger statsministeren.

Der sker ikke begrænsninger af juletrafikken, selv om enkelte eksperter har forslået at lukke Storebæltsbroen, så der ikke sker rejser tværs over landet, når folk vil fejre jul sammen.

Det skyldes, at hele landet er ramt af coronavirus, og derfor er vurderingen fra regeringen, at det vil være omsonst at forsøge at inddæmme dele af landet, når alle dele er ramt.

Julegudstjenester vil fortsat kunne gennemføres, så længe man overholder restriktionerne.

Det siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Han mener, at folkekirken er god og "kreativ" i forhold til at holde gudstjenester på måder, som ikke spreder smitten.

- Det er jeg sikker på, at man kan afholde på en god og forsvarlig måde, siger Søren Brostrøm.

Statsministeren slutter pressemødet af med en opfordring.

- Vi klarede den i foråret, og vi er sikre på fra myndighederne og regeringens side, at vi klarer også vinteren og resten af 2020. Men kun hvis vi alle sammen gør vores allerbedste, og det appellerer vi til, at alle gør, siger hun.